Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.04.2017 18:00

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на концерт «Широко лежишь ты, море Белое»

22 апреля в 16.30 фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка» приглашают мурманчан на концерт «Широко лежишь ты, море Белое», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная).

В исполнении фольклорного ансамбля «Беломорье» прозвучат новые песни: «Широко лежишь ты, море Белое»,  «Чудо выше всех чудес» и многие другие. На концерте зрители познакомятся с поморскими песнями и сказками, старинными играми, обрядами и пасхальными поздравлениями.
Своё творчество мурманчанам также представит фольклорный ансамбль «Одеянка». Участники молодёжного коллектива исполнят праздничные шуточные детские песни, которые звучат на свадьбах Терского берега: «Со поверья, с поверья», «Скачет спица по полицам» и «Каты - покаты».
Приятным сюрпризом для всех зрителей станет выступление детского фольклорного ансамбля «Тетёра». Юные участницы споют поморские и русские народные песни, а также прочитают стихи и расскажут сказки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.18
Евро = 60.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.