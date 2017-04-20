Прокуратурой в деятельности управляющей компании выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму

Прокуратурой г. Североморска в деятельности одной из УК выявлены нарушения жилищного законодательства и законодательства о противодействии терроризму.

Проверкой установлено, что в 6 многоквартирных домах, обслуживаемых УК, открыты входы в подвальные помещения, проход в них может осуществляется свободно любым лицом, что создает угрозу совершения террористического акта.

По результатам проверки прокурором в адрес директора Общества внесено представление.

Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре города.

Прокуратура Мурманской области