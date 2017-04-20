Северянин Александр Коник стал серебряным призером Чемпионата России по каратэ (спорт глухих)

C 14 по 16 апреля 2017 года в г. Иваново (Московская область) прошел Чемпионат и Первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из 14 регионов РФ. В рамках Чемпионата России разыгрывались путевки на XXIII Сурдлимпийские летние игры, которые пройдут с 18 по 30 июля в городе Самсун (Турция).

По итогам соревнований наш спортсмен Александр Коник стал серебряным призером Чемпионата (в категории КУМИТЭ до 67 кг)!



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области