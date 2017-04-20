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20.04.2017 16:40

Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на лекцию, посвященную истории шарнирной куклы

22 апреля в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90,1 этаж, малый выставочный зал) состоится лекция на базе выставки «Кукольные истории».

Азиатские шарнирные куклы BJD (ball-jointed doll) не так давно стали известны русским ценителям. Это одни из самых дорогих серийных кукол массового производства. На лекции посетители музея узнают об истории шарнирной куклы и отличительных особенностях азиатской шарнирной куклы.
Лекция подготовлена мурманским клубом коллекционеров «Firefly», который объединяет людей из Мурманска и Мурманской области, увлечённых коллекционированием шарнирных кукол.
В рамках мероприятия состоится подведение итогов голосования понравившегося экспоната выставки «Кукольные истории», на которой было представлено более 50 кукол в тематических интерьерах и образах.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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