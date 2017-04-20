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20.04.2017 16:25

В Мурманске подведут итоги областного детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем»

22 апреля в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная) состоится торжественная церемония открытия фотовыставки и награждение победителей областного детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем».

В конкурсе приняли участие фотоклубы, детско-юношеские фотостудии и отдельные авторы из Мурманска, Полярного, Снежногорска, Апатитов и поселка Раякоски. 37 авторов в возрасте от 7 до 17 лет представили 74 работы на тему «Традиционная народная культура Кольского Заполярья» в номинациях «Одиночные фотографии» и «Серия фотографий».
В рамках фотоконкурса в 14.30 пройдет творческая лаборатория «Отражение» на тему «Особенности и секреты съемки дикой природы. Природа Арктики». Занятие проведет лауреат международного фотоконкурса «Золотая черепаха» фотограф Дмитрий Дешевых.
Все конкурсанты будут награждены дипломами. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории, а также специальные дипломы.
Мероприятие направлено на популяризацию фотоискусства как вида развивающей досуговой деятельности среди школьников, а также знакомство детей и подростков с объектами нематериального культурного наследия посредством фотографии.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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