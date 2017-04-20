В Мурманске завершился второй этап областного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников по исполнению административного законодательства

В Мурманске на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области прошел второй этап конкурса профессионального мастерства среди инспекторов по исполнению административного законодательства.

Программа проверки знаний и практических умений включала в себя теоретическую часть по знанию административного законодательства, физическую, огневую и медицинскую подготовку. Также оценивались практические навыки владения боевыми приемами при нападении преступников и защите от них.

В соревнованиях по огневой подготовке участники показали хорошее знание материальной части оружия, мер безопасности при обращении с ним и, конечно, продемонстрировали меткость стрельбы из табельного оружия.

По результатам проведенных испытаний лучшей по профессии, заняв 1 место, стала инспектор по исполнению административного законодательства отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску лейтенант полиции Олеся Ахмадова. 2 место было присуждено инспектору по исполнению административного законодательства МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной лейтенанту полиции Екатерине Исхаковой, 3 место - инспектору по исполнению административного законодательства младшему лейтенанту полиции Ирине Колиной.

В сентябре 2017 года победитель представит Мурманскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди инспекторов по исполнению административного законодательства. Соревнования пройдут в Барнауле.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области