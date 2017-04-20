В Геологическом институте КНЦ РАН состоялась встреча с участниками акции «100 баллов для победы»

Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «100 баллов для победы». Ее первое мероприятие состоялось в Геологическом институте Кольского научного центра Российской академии наук. Участниками встречи стали выпускники школ Мурманской области, которые готовятся к единому государственному экзамену по биологии, химии и географии.

Директор Геологического института КНЦ РАН – председатель президиума КНЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Юрий Войтеховский, окончивший школу с золотой медалью, рассказал выпускникам о своей работе – 40 годах своих счастливых открытий, связанных с геологией. «Если любите географию, химию, биологию, физику и даже поэзию, добро пожаловать в геологию. Здесь непочатый край работы и множество проблем, требующих решения», – завершил свое выступление профессор, пригласив участников акции на экскурсию по музею геологии КНЦ РАН, где ребята познакомились с уникальной коллекцией минералов Кольского Севера.

О распространенных заблуждениях, связанных с экологией, рассказал профессор Владимир Даувальтер – главный научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, доктор географических наук. «Учитесь с интересом, не для экзамена, а для жизни. От базы, заложенной в школе, зависит ваше будущее», – посоветовал он выпускникам, подчеркнув, что его путь в науку начался лишь в 32 года, что не помешало к 50 годам стать доктором наук и профессором.

100-балльник 2014 года по географии Владислав Козлов, студент Мурманского государственного технического университета, заверил выпускников, что получить 100 баллов ему, призеру Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету, было несложно. «На экзамене все решают только знания. Учитесь с увлечением, смотрите в будущее с уверенностью, от вашего позитивного настроя во многом зависит успех», – заверил он участников акции.

Свои экологические проекты представили Валерия Косарева и Аделина Яшина, воспитанницы центра дополнительного образования «Лапландия». Мария Кагало и Анна Брагина провели практикум, составив экологический паспорт помещения с использованием цифровой модульной лаборатории, и рассказали об исследованиях, которые проводят с помощью этой лаборатории в центре «Лапландия» ребята, занимающиеся туристско-экологической работой.

Старшеклассники стали участниками мастер-классов учителей химии, биологии и географии из Хибинской гимназии, мурманской школы № 36 и ковдорской школы № 1, подготовивших 100-балльников.

«Главная задача проекта – дать стимул школьникам достичь своих личных побед. Все начинается со школьной скамьи. Знания, вера в свои силы помогут самые смелые мечты претворить в реальность», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Завершилась акция экскурсией в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, где ребята познакомились с работой заполярных ученых по адаптации растений к суровым условиям Севера и увидели замечательную коллекцию тропических растений, выращенных за полярным кругом.

До конца апреля акция пройдет во всех муниципалитетах региона.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /