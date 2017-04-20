«Горькая память войны». Завтра – премьера совместного радиопроекта ГТРК «Мурман» и областного театра кукол

Память... Кто бы мы были без нее? Что могли понять дети, которые в 5, 10 или 12 лет прошли через войну? Многое!.. Дети смотрят на мир другими глазами. Они самые беспристрастные свидетели. Им нельзя не верить. Свидетельства детей, рассказанные беззащитным языком о нечеловеческом, - в совместном проекте ГТРК «Мурман» и Мурманского областного театра кукол по мотивам спектакля «Горькая память войны». К 72-й годовщине Великой Победы.

В основу пьесы (её автор - заслуженный артист России Сергей Харламов, режиссер-постановщик - народная артистка России Тамара Волынкина) легли архивные материалы – воспоминания детей, прошедших через весь ужас войны. Вместе с нашими героями мы пройдем от светлых воспоминаний о довоенной, мирной жизни, через страшные, а иногда - пронзительно-трогательные впечатления войны - к щемящей радости Победы... От праздничного торта на 22 июня 1941-го до молитвы писателя Януша Корчака, погибшего с детьми в газовой камере фашистского гетто... Взглянем глазами детей на ужасы блокады, голода, массовых расстрелов... и в этой тьме увидим свет... жизнь... и... долгожданную Победу!..

Слушайте ежедневно по будням на «Радио России - Мурманск» в программе «Доброе утро, Заполярье!» и на «Радио Маяк – Мурманск» в 11.50. Премьера – завтра!

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