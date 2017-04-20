В Коле прошла акция "Садись за руль трезвым!"

Елена Ястребова.

Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения провели акцию "Садись за руль трезвым!". Школьники раздавали водителям памятки, а также вручали пакетики с кофе. Тем самым призывая употрелять за рулем только безалкогольные напитки. Большинство автомобилистов к акции отнеслись очень положительно и пообещали никогда не садиться за руль пьяным. Но думают так далеко не все, констатируют в ГИБДД. Только на территории Кольского района в этом году в ДТП по вине пьяного водителя пострадали 2 человека. Подобные акции на территории Мурманской области продолжаться.