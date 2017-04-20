В УФСИН прошла штабная тренировка по розыску и задержанию сбежавших условных преступников

В УФСИН России по Мурманской области прошла межведомственная двухступенчатая штабная тренировка по отработке действий по розыску и задержанию вооружённых и иных особо опасных преступников, совершивших побег при конвоировании на обменном пункте железнодорожной станции столицы региона. В мероприятии приняли участие представители полиции и Росгвардии Мурманской области.

Тренировка проводилась в два этапа. На первом отрабатывались действия оперативного штаба и сводного отряда УФСИН по организации первоначальных разыскных мероприятий, на втором - управление подразделениями в ходе специальной операции.

В завершение учений были подробно разобраны основные элементы проведённой операции, дана оценка подготовленности личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

По словам старшего инспектора группы организации действий при чрезвычайных ситуациях УФСИН Дмитрия Бушманова, основными учебными задачами данной тренировки было совершенствование слаженности действий сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов в случае розыска и задержания сбежавших преступников. Большое значение также во время занятия уделялось обучению сотрудников принятию обоснованных решений, организации взаимодействия и управления подразделениями при осложнениях в оперативной обстановке.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области