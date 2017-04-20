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20.04.2017 14:10

Хореография, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр. В областном ДК Кирова — кастинг Всероссийского конкурса "Синяя птица"

Артем Дашевский.

Теперь о конкурсе талантов - "Синяя птица". Сегодня весь день в областном ДК Кирова - кастинг. Региональный этап Всероссийского конкурса. Идет прослушивание. Заявки подали больше 80 ребят из разных уголков Заполярья. В зале максимум концентрации.
Член жюри отборочного этапа Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Елена Крынжина: "У меня есть волнение за деток всегда. Потому, что я работаю с детьми, с подростками как педагог, и работа в жюри она всегда накладывает очень большую ответственность. Не просмотреть, разглядеть, увидеть и помочь пройти в следующий этап".
Номинаций - шесть. Хореография, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр, актерское мастерство и художественное слово, ораторское искусство и самая популярная - вокал. За кулисами - волнение. На кону - путевка в Москву - на финал конкурса "Синяя птица".
Участница отборочного этапа Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица", г. Североморск Соня Грибанова: "Чтобы не расстраивались и не бросали свой путь. Это только один шаг в их карьере и пусть побеждают на этом и на других конкурсах".
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