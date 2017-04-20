"Кольский Север на переломе эпох". Открытие первых Мурманских научных чтений

Анастасия Ярославская.

Сегодня в Мурманске впервые проходят научные чтения - об истории Заполярья. По сути - это продолжение работы, начатой еще в прошлом году. Только тогда в фокусе было 100-летие областного центра, а сейчас - вековой юбилей Октябрьской революции. Докладчики - музейные работники, историки - из региона и ведущих институтов страны. Весь день, нон-стопом - об историческом переломе, его предпосылках и последствиях. Ждали, что первым сегодня свой доклад-размышление представит известный историк Алексей Киселев - увы, по здоровью не смог. Почетную миссию поручил своему - в одном лице - соавтору, редактору и супруге.

Нина Владимировна Голикова: "Более чем, он говорит: "За что ты так со мной - я тону!"Алексей Алексеевич больше - ход революции, ее руководители, а мне больше интересно бытовую сторону прослушать - вот например, Армендт Инессе говорили: "Что вы ходите выступать перед бедными работницами в дорогих шубах? Пусть говорит, равняется - какой должна быть женщина, больше следили за собой".





