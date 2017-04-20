Общественный проект, который реализуют в регионе. Урок экологии в 13-й школе Мурманска провел сегодня руководитель регионального исполкома ОНФ

Светлана Деменева.

Урок экологии в 13-й школе Мурманска провел сегодня руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич. Ученикам 6-го класса рассказал об общественном проекте, который реализуют в Мурманской области. Это интерактивная карта свалок. Особенную значимость приобретает весной, когда тает снег. Чтобы убрать мусор, надо знать - где он и сколько его. Кроме создания интерактивной карты, в программе ОНФ много других мероприятий. В частности, -такие экоуроки. Цель - воспитание экологической сознательности.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "У нас есть такое название - "Мурманск- город чистоты". Чтобы Мурманск был городом чистоты, наверное, детей надо учить с 1 класса - что нельзя бросать бумажки, убирать за собой. Если это будет, будет и город чистым, и не будет никаких свалок".

Школа принимает участие во всероссийском проекте "Сделаем вместе". В учебном заведении есть свой экологический лидер. Под его руководством дети делают город чище и лучше. Причем, во внеурочное время.

Директор СОШ №13 г. Мурманска Елена Жаркова: "Дети выходят на субботники, в этом году весна немножко задержалась. Но в ближайшие дни мы будем выходить, убирать нашу пришкольную территорию и оказывать помощь и городу. Тоже выходим на субботники".