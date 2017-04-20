В Мурманске 12 многодетных семей получили свидетельства, которые позволят им улучшить свои жилищные условия

Андрей Зайцев.



Сегодня 12 многодетных семей областного центра получили свидетельства, которые позволят улучшить им свои жилищные условия. Суммы социальных выплат, обеспеченные властями города, составляют от 701 тысячи рублей до одного миллиона 51-й тысяч рублей. В семье Зольниковых - 4 детей. Старшей 21 год, сейчас проходит учёбу в Москве. Младшему 2 года. У него две сестрёнки. Семья живёт в двухкомнатной квартире. Помощь муниципалитета весьма кстати.

Глава многодетной семьи Алексей Зольников: "Всегда хочется большего, но это очень хорошее подспорье. Изумительно просто. Без этого было бы очень сложно всё это провернуть".

В своё время горсовет принял решение помогать сначала молодым семьям, 4 года назад и многодетным - вне зависимости от возраста супругов. За всё это время квартирный вопрос в сторону увеличения решили почти 1090 семей. Размер социальной выплаты за счёт бюджетных средств - это около 20% от стоимости жилья. Участникам программы - при рождении или усыновлении ребёнка - дополнительные меры поддержки.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Конечно, дополнительная нагрузка на бюджет, но это такая нужная, необходимая нагрузка. Она делается с открытой душой и от чистого сердца. Потому что мы заинтересованы, чтобы в нашем городе рождались новые мурманчане и мурманчанки. Чтобы город молодел".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если мы эту программу свернём, ситуация в стране никогда не восстановится. Потому что самые главные герои сегодняшнего мероприятия - это наши мурманские дети. И очень хорошо, что родители сегодня на получение сертификатов пришли со своими детьми".





