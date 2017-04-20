Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже

Находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мончегорску получил ориентировку на розыск мужчины, подозреваемого в краже мобильного телефона.

В полицию поступило заявление от работницы кафе, расположенного на ул. Комсомольская о том, что неизвестный гражданин путем свободного доступа похитил у нее мобильный телефон стоимостью около 12000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий в районе ул. Ленина сотрудниками Росгвардии был обнаружен подходящий по приметам гражданин. Им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции за административные правонарушения житель г. Мончегорска 1970 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.