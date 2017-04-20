В Мурманской области продолжается командно-штабное учение по ликвидации условной ЧС, вызванной весенним половодьем

В Мурманской области продолжается проверка готовности сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на условную чрезвычайную ситуацию в селе Варзуга, в рамках командно-штабного учения, проводимого МЧС России.

Как уже сообщалось ранее, по легенде, произошло условное подтопление левобережья села Варзуга – Никольская сторона, где размещены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, объекты культуры.

В настоящее время отрабатываются практические действия сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Так, развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мурманской области. На месте условной ЧС работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативная группа Кандалакшского - пожарно спасательного гарнизона, так же, инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. Развернута аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Также в ликвидации условной ЧС задействованы силы и средства муниципального образования Варзуга, администрации Терского района, отдела водных ресурсов по Мурманской области, Краснознаменного Северного флота, Мурманского территориального центра медицины катастроф, правоохранительных органов и других взаимодействующих структур.

Планируется проверить работу систем оповещения населения. Будут отрабатываться мероприятия по наращиванию группировки сил и средств, организации действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации ЧС природного характера, в том числе с применением современных технических средств.



Главное управление МЧС России по Мурманской области