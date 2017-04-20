Поднять престиж профессии. В Мурманской области начался основной этап конкурса на звание "Лучший работник социальной защиты"

Яков Осетров.



В Мурманской области начался основной этап конкурса на звание "Лучший работник социальной защиты". В этой сфере трудятся больше 3 тысяч человек, которые оказывают неоценимую помощь 315 тысячам северян - малоимущим, инвалидам, пожилым, детям. Всем, кто не может справиться с житейскими трудностями сам. В конкурсе участвуют 32 человека. Каждый представляет свои наработки. В службе доверия, например, совершенствуют каналы связи, по котором можно узнать о соцподдержке.

Специалист мурманской службы "Социальный телефон" Александра Смирнова: "На электронную почту приходят вопросы какие-то, и мы, опять же, в электронном виде даем информирование и разъяснение вопросов. Куда обращаться людям? Мой телефон 45-88-05".

В конкурсе 6 номинаций, включая специальные - за творческий подход и молодым специалистам. В жюри вошли представители общественных организаций. Итоги подведут 8 июня. Победителей наградят дипломами и поощрят. Премия за первые места - от 15 до 40 тысяч рублей. Хотя организаторы считают - деньги не главное. Самое важное - поднять престиж профессии, чтобы соцработники чувствовали, что их труд ценят. Победители регионального этапа смогут принять участие во Всероссийском конкурсе.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Мы преследовали самую главную задачу - привлечение молодежи в сферу социальной защиты. Мы очень гордимся нашей сферой, нашими сотрудниками. И сегодня еще важно то, что мы впервые вышли на федеральный уровень: в этом году мы проводим первое федеральное мероприятие, и все субъекты съедутся к нам в область".