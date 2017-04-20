Кирилл Коган.

Мурманских кадетов признали лучшими в стране! Юные северяне заняли первое общекомандное место на 14 Всероссийском сборе воспитанников кадетских школ. Он проходил в Москве, в конце марта-начале апреля. В столицу съехалось порядка 1000 кадетов со всей России. Мурманчане принимают участие в престижном конкурсе уже 4 раз, однако стать победителями получилось впервые. В этом году жюри поразила строевая подготовка заполярных кадетов. Этот этап соревнований проходил в парке Победы на Поклонной горе.

Ученик 11 класса МБОУ "Кадетская школа г. Мурманска" Владимир Рогачев: "Очень сложно было, готовились за месяц, 3-4 раза в неделю, собирались вечером, утром, между уроками, репетировали строевую с песней. Песню выбрали и пели из соображения расстояния на Поклонной горе, там большое расстояние, поэтому выбрали песней "Поднимая Андреевский флаг".

Теперь форму мурманских кадетов украшает наградной знак участника Всероссийского кадетского сбора. Сейчас ребята продолжают строевые тренировки. 9 мая старшеклассники школы примут участие в шествии "Бессмертного полка", а также будут нести почетный караул у памятника Анатолия Бредова.

Директор МБОУ "Кадетская школа г. Мурманска" Сергей Цветков: "Образование - процесс длительный, в дальнейшем, я думаю, для этих ребят, сейчас они, наверное, не совсем понимают значимость этой награды, но в дальнейшем, когда они вырастут, когда появятся свои дети, они смогут оценить всю значимость этой награды, это важно и для города Мурманска".