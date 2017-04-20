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20.04.2017 11:20

Петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. В Мурманске стартует конкурс инклюзивного творчества "Возьмемся за руки, друзья"

Анастасия Русинова.

В пятницу в областном центре стартует конкурс инклюзивного творчества "Возьмемся за руки, друзья". В этом году - впервые в статусе конкурса, раньше он проводился как фестиваль. Сейчас на площадке мурманской "Кировки" проходят последние репетиции. Заявлены творческие коллективы из разных городов области, многие выходят на мурманскую сцену уже не первый раз. Участники - воспитанники коррекционных школ и интернатов. Вместе со своими сверстниками они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах.
Методист областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Яна Анисимова: "Если не говорить о загранице, где такие коллективы есть давно, то по нашей стране инклюзивные коллективы работают с 13, 14 года. Такие конкурсы проходят точно по городам, и мы подумали - почему бы нам такой конкурс не сделать, если такие практики у нас осуществляются и даже есть готовые коллективы".
Цель такого конкурса - через творчество помочь ребятам с различными физическими ограничениями адаптироваться в обществе. В регионе работа с такими детьми налажена давно. Многие творческие коллективы хорошо знакомы публике самых разных традиционных фестивалей и концертов. Как например, команда "Конфетти" первой коррекционной школы Мурманска.
Учитель коррекционной школа №1 г. Мурманска
Оксана Степанишина: "Это выпускной - 11 класс - нашей школы, и вот на базе этого класса создана такая группа "Конфетти". С этой группой мы участвовали и в мурманских фестивалях, и в Североморске были. И сейчас были на фестивале "Созвездие коррекционных школ" - мы и там выступали".
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