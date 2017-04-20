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20.04.2017 11:40

Изобразить героя войны в художественной технике и его вклад в Великую Победу. В Мурманске подвели итоги конкурса "Рисунок Победы"

Артем Дашевский.

В Мурманске подвели итоги конкурса "Рисунок Победы". Его посвятили героям Великой Отечественной войны. Работы принимали в редакции городской газеты. Принять участие и проверить свои творческие силы мог каждый школьник областного центра. Для этого необходимо было изобразить героя войны в любой художественной технике и его вклад в Великую Победу. На конкурс поступило 226 работ. Жюри отобрало восемь лучших рисунков, которые к 9 мая украсят город. Работы разместят на билбордах.
Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Все работы интересные, все разные. И акварели, и карандаш, и графика. Поэтому будет не просто, но мы в конкурсную комиссию пригласили и читателей "Вечерки".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Я здесь сознательно самоустраняюсь от принятия решения. То есть - оно коллективное. Очень сложно рисунок ребенка по каким то критериям отобрать. Они все такие трогательные, душевные. И искренние".
Череда патриотических мероприятий, приуроченных к приближающемуся Дню Победы только стартовала. Мурманские школьники пишут листовки времен войны, письма героям, готовятся к военно-патриотическим чтениям, посвященным городам воинской славы.
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