Подлинные указы и постановления Временного правительства. В Мурманске открылась передвижная выставка "Революционный 1917. Документы свидетельствуют"

Владимир Волков.



"Революционный 17-й. Документы свидетельствуют". Передвижная выставка из фондов Музея современной истории России открылась в областном краеведческом музее. Подлинные указы и постановления Временного правительства, телеграмма Великого князя Николая Николаевича об отречении Императора Николая Второго, фотографии и сатирические открытки о Февральской революции. А также газеты, журналы, книги, памятные жетоны на революционную тематику. События столетней давности, их предпосылки и последствия, до сих пор являются предметом горячей дискуссии среди историков.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Сделать выводы и учесть ошибки прошлого, потому что вызовы нынешнего дня не менее агрессивны, воинственны и печальны в последствиях для страны".

Заведующий научно-экспозиционным отделом Государственного центрального музея современной истории России Александр Ильин: "Эти вещи просто помогут окунуться в ту эпоху, как это все было, как это все выглядело. Не на страницах книг, газет журналов, а непосредственно сами вещи".

Планируется, что в течение года передвижная выставка побывает в десяти городах России. Ну, а сегодня, в краеведческим музее, начинают работу Первые мурманские научные чтения - "Кольский Север на переломе эпох". Общественные деятели, видные российские учёные, специалисты высших учебных заведений обратятся к событиям вековой давности, происходившим на Кольской земле.





