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20.04.2017 12:25

К штрафу в размере 70 тыс. рублей приговорен житель г. Мурманска за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение в отношении жителя г.Мурманска, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Органами дознания мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, пояснив, что 05.01.2017 года он управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее 31.08.2016 постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения за аналогичные действия.
В судебном заседании северянин выразил раскаяние и сожаление в совершенном преступлении, показал, что он написал и направил в органы ГИБДД письмо с публичным раскаянием. Кроме того, он изготовил и разместил в общественных местах города листовки, призывающие граждан не употреблять спиртные напитки при управлении транспортными средствами, и о возможных опасных последствиях такого поведения.
Приговором мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного округа г.Мурманска автомобилист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.
При назначении наказания суд согласился с мнением государственного обвинителя и учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, а также его поведение после совершение преступления, направленное на заглаживание вреда, причиненного преступлением. В совокупности указанные смягчающие наказание обстоятельства признаны судом исключительными, в связи с чем суд счел возможным применение положений ст.64 УК РФ и назначил наказание ниже санкции, предусмотренной ст.264.1 УК РФ.

Прокуратура Мурманской области
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