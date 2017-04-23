Заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в пос. Никель Печенгского района

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев25 апреля 2017 года проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: Печенгский район, пос. Никель, проспект Гвардейский, д.13.

Заявления и жалобы граждан о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, поданные во время личного приема,будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Прием будет осуществляться без предварительной записи.



Прокуратура Мурманской области