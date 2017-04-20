В Мурманской области начался второй этап командно-штабного учения

Сегодня дан старт второму этапу трехдневного командно-штабного учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, которое проводит МЧС России.

Мурманская область также принимает участие в учениях. Сегодня проводится проверка готовности, и отрабатываются практические действия сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на условную чрезвычайную ситуацию в Терском районе.

Так, по легенде, произошло условное подтопление левобережья села Варзуга – Никольская сторона, где размещены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, объекты культуры.

В рамках учения силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, ГУ МЧС России по Мурманской области приведены в режим работы «Чрезвычайная ситуация».



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