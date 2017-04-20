Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Кировска возобновлено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание на несовершеннолетнего ребенка, в связи с увольнением должника с места работы. По информации бухгалтера задолженность по алиментам отсутствовала.

Из полученных ответов на запросы судебный пристав установил, что должник уже 3 года получает пенсию, с которой удержание алиментов не производилось, об указанном доходе мужчина судебному приставу не сообщал. Задолженность по алиментам составила 250 тысяч рублей.

Должник был предупрежден о последствиях неисполнения решения суда и применении к нему мер принудительного взыскания, в том числе об ограничении права на выезд из Российской Федерации и ограничении его в специальном праве на управление транспортным средством.

Должник решил не искушать судьбу и погасил долг в полном объеме, а из пенсии стали производиться текущие удержания алиментов.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области