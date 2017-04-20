В областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится конкурс чтецов по системе Луи Брайля

Елена Ястребова.

В Мурманске пройдет конкурс чтецов по системе Луи Брайля. Система рельефно-точечный тактильный шрифта с каждым годом становится все популярней. Его первый вариант был разработан французским тифлопедагогом Луи Брайль в 1837 году. А русский появился в 1881 году.

На мероприятии учащиеся мурманской коррекционной школы-интерната № 3 прочтут отрывки из книги "Хлебные горбушки" саамской писательницы Надежды Большаковой. В завершении - презентация тактильной книги "Саамы".

Начало сегодня в 15:00.

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