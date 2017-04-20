Сегодня по всей России отмечают национальный день донора

Елена Ястребова.

Этот день посвящен донорам, готовых безвозмездно сдать кровь и тем самым помочь совершенно незнакомым людям. Ведь цена человеческой жизни зачастую зависит именно от наличия необходимой группы крови в банке станции. Поздравления принимают и врачи, которые разрабатывают новые методики, тщательно исследуют сдаваемый материал. В этот день проводят различные конференции, акции, мероприятия, направленные на освещение существующих проблем и задач донорства. Возможно узнав побольше о донорстве, на станции переливания придет больше добровольцев, желающих подарить надежду и жизнь другим людям.





