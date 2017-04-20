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20.04.2017 13:25

В Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы»

Областная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы». Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Она проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона. Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф и мифологизация сознания.

Начало сегодня в 17:00.
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