В Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы»

Областная научная библиотека приглашает мурманчан на лекцию «Образ России в зеркале современной скандинавской и финской литературы». Путешествие по современной зарубежной литературе» прочитает известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Она проанализирует раскрытие образа России на примере произведений современных авторов: Пера Петерссона, Кари Хотакайнена, Хербьерг Вассму, Юстейна Гордера, Хьяртана Флегстада, Роя Якобсена и Стига Ларссона. Основные понятия, которые будут исследоваться в течение лекции: диалог культур, национальная идентичность, художественный образ, литературный миф и мифологизация сознания.

Начало сегодня в 17:00.