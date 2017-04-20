В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.59 ул. Бабикова, 1
13.00 – 15.00 ул. Крупской, 31
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Гаджиева, 12
ул. Сафонова, 17
ул. Книповича, 49 (корп. 3)
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска