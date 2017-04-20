Руководители учреждений культуры Заполярья провели ежегодную коллегию

Яков Осетров.

Заслушали отчет о работе областного художественного музея. Поставили задачи на ближайшее будущее. Их много, и вот основные. В июне - достойно провести брендовое для региона мероприятие - международный фестиваль фольклора в Умбе. Продолжить улучшать материально-техническую базу учреждений культуры. Далеко не везде она прочная, а кое-где - даже удручающая.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "За последние 5 лет более 1 миллиарда 300 миллионов средств только областного бюджета вложено в укрепление материальной базы. В широком смысле - это ремонты, реконструкция и приобретение всего того, что необходимо для деятельности по всем направлениям. Но мы сегодня в большей степени сконцентрируемся на проблемах и путях их решения в муниципалитетах, потому что самая печальная картина - именно там".



