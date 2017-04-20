Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.04.2017 09:35

Руководители учреждений культуры Заполярья провели ежегодную коллегию

Яков Осетров.

Заслушали отчет о работе областного художественного музея. Поставили задачи на ближайшее будущее. Их много, и вот основные. В июне - достойно провести брендовое для региона мероприятие - международный фестиваль фольклора в Умбе. Продолжить улучшать материально-техническую базу учреждений культуры. Далеко не везде она прочная, а кое-где - даже удручающая.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "За последние 5 лет более 1 миллиарда 300 миллионов средств только областного бюджета вложено в укрепление материальной базы. В широком смысле - это ремонты, реконструкция и приобретение всего того, что необходимо для деятельности по всем направлениям. Но мы сегодня в большей степени сконцентрируемся на проблемах и путях их решения в муниципалитетах, потому что самая печальная картина - именно там".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.18
Евро = 60.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.