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20.04.2017 09:28

Депутаты Терского берега просят областных коллег ввести мораторий на сплав туристических групп во время нереста семги и на вылов рыбы

Светлана Деменева.

По мнению местных законодателей, маточное стадо пород угрозой уничтожения. Виной тому - браконьеры. Обращение рассмотрели на заседании комитета по природопользованию регионального парламента. Но сроки добычи атлантического лосося уже установили - с 15 мая по 30 сентября. И отменять решение не будут. А вот после окончания сезона - вопрос моратория вновь поднимут.
Председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Валерий Пантелеев: "Вот в конце года посмотрим, что нам скажет ПИНРО, что нам скажет Мурманрыбвод, что нам скажут наши правоохранительные органы, которые скажут сколько же в итоге у нас браконьеров или еще что то. Увеличилось их число или наоборот уменьшилось. К концу года мы вернемся к этой ситуации".  
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