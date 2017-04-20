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20.04.2017 09:20

В регионе начался основной этап конкурса на звание "Лучший работник социальной защиты"

Яков Осетров.

"Лучший работник социальной защиты". Основной этап конкурса стартовал в Мурманской области. Сегодня в регионе - больше трех тысяч человек - в этой сфере. Оказывают помощь старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе участвуют 32 человека. Каждый - представляет свои наработки. В жюри - представители общественных организаций. Итоги подведут в июне. Цель состязания - поднять престиж профессии. Соцработники должны понимать, что их труд ценят и у них есть перспективы для роста. Ну, а победители региона - примут участие во Всероссийском конкурсе.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Мы преследовали самую главную задачу - привлечение молодежи в сферу социальной защиты. Мы очень гордимся нашей сферой, нашими сотрудниками. И сегодня еще важно то, что мы впервые вышли на федеральный уровень: в этом году мы проводим первое федеральное мероприятие, и все субъекты съедутся к нам в область"


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