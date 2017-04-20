Масштабные учения в Мотовском заливе пришлось перенести. Причина — ухудшение погодных условий

Андрей Зайцев.

Масштабные учения в Мотовском заливе перенесли. Ухудшение погоды - усиление волнения моря, сильный порывистый ветер - стало причиной отмены основной части тренировки сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. Легенда учений - помощь аварийной подводной лодке. Её роль должна была играть дизель-электрическая субмарина "Калуга". Всего в районе предстояло отработать свои эпизоды 20 кораблям и судам, самолётам, вертолётам, беспилотникам, батискафам и необитаемым подводным аппаратам. В том числе, по фактической эвакуации подводников на борт спасательного судна.





