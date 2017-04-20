Молодогвардейцы провели прием населения по личным вопросам в Мурманске

Кирилл Коган.

В Мурманске только за год общественники рассмотрели больше сотни обращений. Как правило, жители областного центра приходят за консультацией по вопросам ЖКХ, начисления тарифов. В этот раз помощи просят в организации возле дома парковки.

Руководитель регионального отделения "Молодая гвардия "Единой России" Антон Громыко: "Большинство обращений - они так или иначе схожи, решили как индивидуально разбираться с вопросами, так и в массовом порядке. К примеру большинство у нас обращений по проблемам ЖКХ, на прошлой неделе мы организовали жилищно-правовой ликбез куда пригласили порядка 40 человек. Там жители Заполярья смогли пообщаться с представителями УК".





