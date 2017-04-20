"Поезд здоровья" прибыл в Кировск

Не только для обследования населения. На этот раз - врачи прочитали лекцию студентам медицинского колледжа. Тема - здоровый образ жизни. Инсульты, курение, алкоголизм, основы правильного питания. Сухую теорию разбавили викториной - с символическими призами. После лекции, специалисты заявили, что и дальше - не только в рамках "Поезда здоровья" - планируют работать со студентами Кировского медколледжа.

Врач по медицинской профилактике Юлия Бреславская: "Чем больше мы им дадим знаний, чем больше мы дадим им раздаточной литературы санитарно-просветительского характера - тем больше они охватят население и они эту информацию вынесут населению".