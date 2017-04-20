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20.04.2017 08:50

"Поезд здоровья" прибыл в Кировск

Не только для обследования населения. На этот раз - врачи прочитали лекцию студентам медицинского колледжа. Тема - здоровый образ жизни. Инсульты, курение, алкоголизм, основы правильного питания. Сухую теорию разбавили викториной - с символическими призами. После лекции, специалисты заявили, что и дальше - не только в рамках "Поезда здоровья" - планируют работать со студентами Кировского медколледжа.
Врач по медицинской профилактике Юлия Бреславская: "Чем больше мы им дадим знаний, чем больше мы дадим им раздаточной литературы санитарно-просветительского характера - тем больше они охватят население и они эту информацию вынесут населению".
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