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20.04.2017 08:42

Состоялось заседание комитета областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения

Анастасия Ярославская.

Депутаты профильного комитета Думы готовятся к "круглому столу". В конце мая - начале июня в Мурманске планируется большой разговор всех заинтересованных ведомств - о проблемах в сфере оплаты труда бюджетников. Задача - устранить несправедливость в отношение работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Их зарплата нередко регулируется МРОТом, утвержденным по стране, а не северной минимальной заработной платой. Разница почти двукратная. Не 14 с лишним тысяч рублей, а 7,5 тысяч рублей.
Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Эту несправедливость надо каким-то образом устранить. И, я думаю, что мы выйдем на понимание того, что требуется здесь внесение изменений в федерального законодательства, для того, чтобы не подвергать дискриминации наших работников".


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