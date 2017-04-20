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20.04.2017 08:35

В региональном правительстве прошло совещание в режиме видеоконференции с органами местного самоуправления муниципальных образований

Елена Белкина.

В ситуационном центре регионального правительства - видеоконференция с участием муниципалитетов. Тема - переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники - при наличных денежных расчетах. В совещании приняли участие депутаты областной Думы, представители налоговых органов, бизнеса и компаний-операторов. Новый федеральный закон позволяет сократить количество проверок, упростить порядок заполнения документов. Часть полномочий - по постановлению правительства - передают в  регионы. Они должны определить, в каких населенных пунктах, в первую очередь, - труднодоступных, - эту технику можно не применять
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Как раз в подготовке этого постановления  лично я с коллегами  объездила наши отдаленные населенные  пункты на предмет возможности либо невозможности их включения в этот перечень. Разъяснительные работы показали, что далеко не все понятно людям и как раз поэтому  мы проводим такое расширенное ВКС".
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