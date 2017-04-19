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19.04.2017 19:00

Торжественная встреча теплохода "Всеволод Белецкий". Новое судно Мурманского морского пароходства держит курс на международные направления

Светлана Деменева.

Встреча теплохода "Всеволод Белецкий". Собственник - Мурманское морское пароходство. Крупнейший перевозчик в российском секторе Арктики. Использовать новое судно планирует на международных направлениях.
Теплоходы обычно на рейде не дают гудок. Но сегодня среди гостей тот, чьи именем названо судно. Всеволод Белецкий - много лет возглавлял Мурманское морское пароходство. При нем установлен рекорд перевозок советского времени. 7 миллионов тонн грузов. Но таких судов - как этот балкер,  конечно, не было.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: Я хочу поздравить компанию с новым приобретением, хочу поздравить Всеволода Владимировича с тем, что судну присвоено его имя".
Начальник Мурманского морского пароходства с 1985 по 1991 г. Всеволод Белецкий:: "Никогда не думал, что буду стоять на пароходе, который носит мое имя. Я и волнуюсь, конечно, и горжусь".
Балкер построен на верфях в Китае. В апреле вошел в состав  флота Мурманского морского пароходства. "Всеволод Белецкий" предназначен для перевозки навалочных и генеральных грузов. За последние десять лет, компания впервые пополнила флот купленным судном.
Капитал теплохода "Всеволод Белецкий" Николай Колесников: "Очень хорошие маневренные качества, скоростное судно. Но и потребление топлива очень эффективно".
Мурманское морское пароходство исторически было и остается крупнейшей судоходной компанией, которая обеспечивает базовую долю грузоперевозок в российском секторе Арктики.
В планах этого года у компании - покупка еще трех балкеров. Строить новые суда тоже будут. До 2020 года Мурманской морское пароходство реализует программу долгосрочного развития, которая в том числе  предусматривает и строительство флота.
Стратегическими партнерами компании являются  госпредприятия страны. Грузы поставляются в интересах крупнейших арктических проектов России.
Генеральный директор ОАО "Мурманское морское пароходство" Александр Медведев: "Балкер означает навалочные грузы - это грузы зерна в основном, это - как сегодня Апатит - для удобрения, выращивания продуктов. И направление основное, я думаю, у судоходных компаний в будущем - будет в основном связано с перевозкой продовольствия".
Первый рейс состоятся уже через 4 дня. "Всеволод Белецкий" готов к выходу. Ну, а дальше работа балкера тоже расписана. Через несколько дней в Мурманск прибудет еще одно такое же судно. И названо будет оно так же именем одного из директоров Мурманского морского пароходства. Это станет традицией.
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