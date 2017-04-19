В Мурманске состоятся прослушивания Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица»

20 апреля юные северяне примут участие в отборочном туре Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица». В 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) конкурсанты в возрасте до 16 лет выступят перед членами жюри в номинациях «Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальных инструментах», «Актерское мастерство» и «Ораторское искусство».



Самые яркие и талантливые участники отборочного тура пройдут в финальный этап конкурса «Синяя птица», съемки которого состоятся этой осенью.



Главная идея конкурса – представить одаренных ребят из самых разных уголков страны. На протяжении проекта мэтры мирового уровня дают конкурсантам профессиональные советы, а в финале выступают с ними на одной сцене. Комиссию по отбору участников представляют профессиональные музыканты и артисты: группа «Терем-квартет», Вадим Эйленкриг, «Симфоджаз братьев Ивановых», Андрей Меркурьев и другие известные деятели искусства.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



