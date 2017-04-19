Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
19.04.2017 18:05

В Мурманске состоятся прослушивания Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица»

20 апреля юные северяне примут участие в отборочном туре Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица». В 10.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) конкурсанты в возрасте до 16 лет выступят перед членами жюри в номинациях «Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальных инструментах», «Актерское мастерство» и «Ораторское искусство».

Самые яркие и талантливые участники отборочного тура пройдут в финальный этап конкурса «Синяя птица», съемки которого состоятся этой осенью.

Главная идея конкурса – представить одаренных ребят из самых разных уголков страны. На протяжении проекта мэтры мирового уровня дают конкурсантам профессиональные советы, а в финале выступают с ними на одной сцене. Комиссию по отбору участников представляют профессиональные музыканты и артисты: группа «Терем-квартет», Вадим Эйленкриг, «Симфоджаз братьев Ивановых», Андрей Меркурьев и другие известные деятели искусства.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Памятка для
зарегистрированных участников
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.98
Евро = 59.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.