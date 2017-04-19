Состоялся строевой смотр готовности личного состава межведомственной многопрофильной группировки

Сегодня в ходе первого этапа командно-штабного учения на базе Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала СЗРПСО МЧС России был проведен строевой смотр готовности личного состава межведомственной многопрофильной группировки сил и средств ГО для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.



В строевом смотре принимали участие подразделения Федеральной противопожарной службы Мурманской области, аварийно-спасательные формирования, другие силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.



Смотр проводил первый заместитель губернатора Мурманской области, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области Алексей Тюкавин. Он проверил готовность как подразделений ГУ МЧС России по Мурманской области, так и всех взаимодействующих структур. Силы и средства для решения задач по предназначению готовы.



Командно-штабное учение пройдет в три этапа с 19 по 21 апреля 2017 года. В ходе учения будут отрабатываться алгоритмы реагирования сил и средств региональных территориальных подсистем РСЧС на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем и природными пожарами.





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