В Правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Сегодня заместитель губернатора Инна Погребняк провела очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области.



Одним из вопросов повестки стала работа профильных учреждений по использованию летней оздоровительной кампании как инструмента профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира отметила положительный опыт прошлого года, ставшего годом особого внимания к вопросам организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам летней оздоровительной кампании почти 90% таких ребят было охвачено организованным отдыхом.



Как отметила Ирина Ковшира, в 2017 году на организацию отдыха детей, проводящих летние каникулы на территории муниципалитетов, в областном бюджете заложены средства в размере более 39 млн рублей. При этом впервые муниципалитеты могут самостоятельно определять приоритетные формы отдыха ребят, в том числе малозатратные: экспедиции, палаточные и загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, дворовые площадки.



На протяжении последних лет неизменными остаются меры социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: в оздоровительные учреждения на территории региона дети из таких семей направляются бесплатно, а при поездке на отдых за пределы региона оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет средств областного бюджета.



Всего в этом году организованным отдыхом планируется охватить не менее 37,5 тысячи детей, на территории региона в период летних каникул запланирована работа 101 детского оздоровительного учреждения.



Еще одной темой обсуждения стала работа по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с травмированием несовершеннолетних в местах массового пребывания. С докладом выступила заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Мурманской области Елена Линар. Была отмечена необходимость качественного проведения процессуальных проверок таких случаев и укрепления межведомственного взаимодействия для раннего выявления нарушений в сфере организации детского отдыха и оздоровления.



Участники заседания обсудили меры по предупреждению привлечения подростков в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности и по профилактике суицидального поведения детей и подростков, а также вопросы социальной реабилитации несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания.





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