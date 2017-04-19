Денежные средства собранные от системы "Платон" распределят на основе мнений водителей большегрузов

Артем Дашевский.

Министерство транспорта России и Общероссийский народный фронт запустили голосование по определению самых разрушенных и поврежденных магистралей. В первую очередь - к опросу предлагают присоединиться дальнобойщиков. Тех, кто обязан платить взносы за пользование федеральными трассами по системе "Платон".

Правительство России продлило действие льготного тарифа государственной системы "Платон". Решение принято после обсуждения всех нюансов с перевозчиками. Километр пути по федеральным трассам подорожал не вдвое, как ожидалось, а на четверть и стоит один рубль 90 копеек. Теперь тем, кто платит, предложили самим выбрать - какие дороги отремонтируют за счёт средств.

Грузоперевозчиков возмущало, что деньги за проезд по федеральным трассам тратят на ремонт небольших мостов и центральных улиц в городах, по которым они попросту не ездят. Пожелания в правительстве учли. В этом году все средства направят на ремонт трасс федерального значения.

Директор логистической компании Кирилл Лучников: "Это очень хорошо, когда водители, которые сами знают по факту плохие условия дорог, будут контролировать и участвовать в голосовании. Предъявлять фотографии, предъявлять факты, соответственно, плохих дорог, и принимать меру к устранению плохих участков".

В первую очередь предложений ждут от самих дальнобойщиков. Они как никто лучше знают, где дорога требует ремонта. Участки - лидеры антирейтинга, по заверению Минтранса отремонтируют в первую очередь. Сервис доступен на Интернет-сайте действующего проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Максим Сахневич: "Затем уже в течение года, после того как мы отправим во все муниципалитеты или министерство вот эти проблемы, которые люди выявили. Они могут смотреть, в том числе и как делаются дороги и на этой же карте отмечать - правильно или не правильно делают, по их мнению, какие есть проблемы".

Водители и владельцы большегрузов смогут контролировать как расходуются деньги, которые они перечисляют с помощью "Платона" в Федеральный дорожный фонд. Польза от системы в масштабе страны - очевидна.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих: "Более тридцати мостов эти средства были вложены, часть из них - это мосты долгострой, которые мы долго пытались достроить - не было средств, а эти средства нашлись. Часть этих мостов - это маленькие ветхие мосты, которые могли обвалиться если бы мы не вложили в них средства".

Статистика добавленных на карту "Убитых дорог" за первые недели работы проекта показала, что почти половина водителей отмечает участки и местных автотрасс. На сайте уже составлен народный антирейтинг дорог, в том числе и в городах Мурманской области с подробными фотоотчетами. Они попадут в планы ремонта 18-19 годов.