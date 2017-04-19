Мурманский проект "Помоги спасти жизнь ребенка" заручился поддержкой нового партнера

Елена Белкина.

4 года в Мурманске действует городская благотворительная акция. За это время удалось помочь 130 маленьким северянам нуждающимся в дорогостоящем лечении. Один из них 6-летний Данила Зобнин.

Ирина Зобнина: "Пережили мы уже 2 операции, уже и третью пережили. Слава Богу - сейчас последние штрихи, так сказать. Хотелось бы поблагодарить наших горожан, огромный низкий поклон за то, что нам помогли в сборе средств, очень отзывчивые у нас в городе люди".

Для сбора средств на лечение детей в мурманских аптеках, магазинах, почтовых отделениях установлены прозрачные боксы - так называемые "Добрые сердца". Еще один недавно появился в муниципальной стоматологии.

Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Конечно же, помощь такого характера очень значима для многих семей, особенно молодых семей, которые еще полностью не стоят на ногах, когда недостаточно средств для того, чтобы вытащить ребенка из той или другой ситуации, поэтому я считаю,что это очень значимо и важно".





