Сегодня в Мурманске подвели итоги конкурса "Рисунок Победы"

Артем Дашевский.

Его посвятили героям Великой Отечественной войны. Работы принимали в редакции городской газеты. Проверить свои творческие силы мог каждый школьник областного центра. Для этого необходимо было изобразить героя войны в любой художественной технике и его вклад в Великую Победу. На конкурс поступило 226 работ. Жюри отобрало восемь лучших рисунков, которые к 9 Мая украсят город. Работы разместят на билбордах.

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Все работы интересные, все разные. и акварели, и карандаш, и графика. Поэтому будет не просто, но мы в конкурсную комиссию пригласили и читателей "Вечерки".



