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19.04.2017 18:45

"Начинающий предприниматель". Главы Мурманска посетили обучающий курс

Анастасия Ярославская.

В Мурманске стартовал обучающий курс для тех, кто хочет знать всё о собственном деле и готовится сделать на этом пути первые шаги. В преддверии профессионального праздника Центр молодежного предпринимательства вновь помогает молодым и инициативным научиться ориентироваться в современном бизнес-пространстве. Практики научат не только азам - помогут отделить зерна от плевел при поиске и выборе идей, создать стартап. Ну, а напутствовали сегодня начинающих предпринимателей мурманские главы. Призвали, пожелав успехов, больше экспериментировать и не бояться ответственности. Пообещали помощь самым перспективным проектам. Ради этого в городе действует ряд программ, в том числе предусматривающие гранты.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Здесь, в данном случае, все будет зависеть от вас, вы научитесь и планировать свою деятельность, и управлять своим предприятием, и людьми, которые будут работать. И, конечно же, город заинтересован в вашей деятельности".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Нам это очень близко и мы очень хорошо понимаем за какое большое дело вы сегодня взялись. Понятно, что успех будет у всех в разной степени, но в дороге самое главное - первый шаг и сегодня его по сути сделали. Для нас это очень важно, что молодые, инициативные, образованные мурманчане принимают решение заниматься бизнесом".
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