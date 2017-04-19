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19.04.2017 18:40

"Торговец смертью" на скамье подсудимых. 100 граммов амфетамина - особо крупный размер. Прокуратура просит - 11 лет лишения свободы.

Анастасия Ярославская.

В Первомайском суде Мурманска сегодня осудили очередного наркодиллера. На скамье подсудимых Евгений Анисов. Обвинение - незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. Взяли его по наводке, с поличным - на контрольной закупке сбыл сотруднику "под прикрытием" небольшую дозу. Уже дома у молодого человека оперативники обнаружили свыше 100 граммов амфетамина, статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Обвиняемый настаивал на смягчении наказания. Приговор - 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Cтарший помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Елена Суслина: "Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, тоже связанное с незаконным распространение наркотических средств в 2013 году".
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