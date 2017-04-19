Не будете платить - отключат воду, конфискуют машину и бытовую технику. На "тропе войны" со злостными должниками - судебные приставы. Рейд по коммунальным неплательщикам

Кирилл Коган.

Не платишь - конфискуют машину и отключат воду. Сегодня судебные приставы провели очередной рейд в Первомайском округе Мурманска. По статистике, каждый третий житель области имеет задолженность. На начало года на исполнении судебных приставов 40 тысяч производств. Сумма - полтора миллиарда рублей. При этом, как правило, у злостных неплательщиков есть бытовая техника и автомобили. Такое имущество изымают и реализуют. Вырученные средства идут на погашение долгов.

Судебный пристав исполнитель Первомайского округа г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Анна Кулёва: "В данном случае у нас задолженность 25616 рублей, образовалась она с ноября 12 года по июнь 16 года. В настоящее время машина будет арестована и изъята эвакуатором для дальнейшей реализации и погашения задолженности".

Если неплательщик полностью не погасит задолженность в течение 10 дней, его автомобиль выставят на торги. Такая мера воздействия - крайняя, подчеркивают судебные приставы. У граждан всегда есть возможность реструктуризовать свой долг и ежемесячно оплачивать квитанции. Жесткие санкции вводят если человек игнорирует счета более 3 лет. Таким гражданам ограничивают выезд за рубеж.

Инспектор по претензионной работе ГОУП "Мурманскводоканал" Никита Демьянченко: "Также у нас появилось новое оборудование, благодаря которому мы можем индивидуально отключать квартиру в доме, через стояк, такую меру мы предпринимаем, конечно, в единичных случаях. Два или три раза это мера уже была предпринята, довольно успешно, неплательщик сразу же осознал свою ошибку и в ближайшее время погасил задолженность".





