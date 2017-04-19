В Мурманске начала работу выставка из фондов Государственного центрального музея современной истории России "Революционный 1917"

Владимир Волков.

"Революционный 1917. Документы свидетельствуют". Передвижная выставка из фондов Государственного центрального музея современной истории России открылась в областном краеведческом музее. Подлинные указы и постановления Временного правительства, телеграмма Великого князя Николая Николаевича об отречении Императора Николая Второго, снимки, ставшего широко известным в наши дни благодаря кино, женскому батальону смерти. Планируется, что в течение года передвижная выставка побывает в десяти городах России. Ну а завтра, в краеведческим музее, начинают работу Первые мурманские научные чтения - "Кольский Север на переломе эпох". Общественные деятели, видные российские учёные обратятся к событиям вековой давности, происходившим на Кольской земле.





