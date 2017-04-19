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19.04.2017 18:55

В ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун обсудила с ректором МАГУ Андреем Сергеевым концепцию развития университета в новом статусе опорного вуза

Алексей Котович.

Концепция развития МАГУ как опорного университета должна быть ориентирована на подготовку высококлассных и востребованных в регионе специалистов, – подчеркнула сегодня Марина Ковтун на встрече с ректором университета Андреем Сергеевым. Напомним, Минобрнауки объявил победителей конкурса опорных вузов. Среди тех, кто получит дополнительное финансирование - и наш Арктический университет.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это большая победа, это огромные возможности для развития высшей школы здесь у нас в Мурманском регионе. Вам предстоит огромная работа, я бы сказала, что это совместная работа - правительства Мурманской области и университета".
Андрей Сергеев рассказал, что защита заявки проходила в условиях жёсткой конкуренции. В ближайшее время предстоит переработать концепцию с учётом объединения МАГУ и МГТУ, отдельно выделив кластер подготовки специалистов для рыбохозяйственной отрасли.
Ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев: "Нужно выделять отдельные кластеры, которые есть в том числе в ведении ныне Технического университета. Это рыбохозяйственный комплекс, некоторые другие вещи совмещенные. От части и у нас, и у них есть. То, что касается рыбохозяйственного комплекса - было отмечено особо".
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