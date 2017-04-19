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19.04.2017 16:59

Концепция развития МАГУ как опорного университета должна быть ориентирована на подготовку высококлассных и востребованных в регионе специалистов – губернатор Марина Ковтун

Сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун обсудила с ректором Мурманского арктического государственного университета Андреем Сергеевым концепцию развития МАГУ в новом статусе опорного вуза.

«Отобрано всего 8 заявок из 80. Это большая победа и огромные возможности для развития высшей школы у нас, в Мурманской области. Университету и правительству региона предстоит огромная совместная работа», – отметила Марина Ковтун и предложила рассмотреть проект концепции развития МАГУ на заседании правительства Мурманской области с обязательным участием ключевых работодателей и инвесторов.

Ректор вуза Андрей Сергеев рассказал, что защита заявки проходила в условиях жёсткой конкуренции и была сложной. В ближайшее время руководству вуза совместно с консультантами федерального министерства образования и науки предстоит переработать концепцию с учётом объединения МАГУ и МГТУ, отдельно выделив в структуре концепции кластер подготовки специалистов для рыбохозяйственной отрасли. Ключевым аргументом в защите проекта выступила необходимость подготовки высокопрофессиональных кадров для Арктики и проектов, реализующихся в Мурманской области, подчеркнул Андрей Сергеев.

«Перед МАГУ стоит задача создать условия для качественного повышения высшего образования и его престижа, создать материальную базу, достойную требований сегодняшнего дня. Чтобы наша молодёжь могла получать достойное высшее образование здесь и самое главное – была бы востребована. Мы не собираемся работать на биржу труда, мы должны готовить специалистов «под ключ», абсолютно востребованных», – заключила Марина Ковтун.


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